Restano senza casa dopo l'alluvione, famiglia ospitata in un alloggio comunale

È stata approvata dalla Giunta una convenzione con il Comune di Marzabotto per la concessione di un alloggio che accoglierà una famiglia prima residente in un immobile inaccessibile a causa dei danni provocati dalla recente alluvione.

Il Comune di Bologna è proprietario di alloggi Erp in gestione ad Acer nel territorio di Marzabotto, uno di questi è stato quindi riclassificato come non Erp e verrà destinato a residenza temporanea della famiglia, per una durata massima di 24 mesi. Il canone di affitto e le spese accessorie saranno a carico del Comune di Marzabotto.