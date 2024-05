Aggressione a colpi di bottiglia: ancora caos in piazza dei Martiri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora caos in piazza dei Martiri. Nel pomeriggio di venerdì scorso un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un altro uomo a colpi di bottiglia. L’aggressore, 35enne e straniero, è risultato poi pregiudicato per il reato di rapina.

Il fatto è accaduto attorno alle ore 19.30, quando una pattuglia della polizia stava rientrando dopo il turno di lavoro. Gli agenti, mentre erano in auto, hanno notato un uomo al centro dei giardini in piazza dei Martiri mentre aggrediva un secondo uomo a colpi di bottiglia. Alla vista dei poliziotti, l’aggressore è scappato in via Gramsci, dove è stato fermato e arrestato. Ricostruendo quanto accaduto, la polizia ha scoperto che la vittima, un italiano del ’74, era andato a comprare alcuni vestiti e poi si era fermato su una panchina per mangiare un panino. Mentre era lì è stato avvicinato dall’aggressore, il quale prima gli ha chiesto del denaro e poi lo ha aggredito con una bottiglia di vetro. Inoltre, il 35enne aggressore è fuggito via rubando la busta di vestiti che l’italiano aveva appena acquistato. La vittima ha riportato una lieve ferita in fronte per la quale è stato trasportato all’ospedale Maggiore in codice di lieve gravità.

Piazza dei Martiri negli ultimi mesi è stata luogo di alcuni episodi di violenza e degrado, tra cui l'accoltellamento di un uomo alla gola. Per questo, il Comune sta lavorando ad un suo rilancio, come raccontato in questo articolo.