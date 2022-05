Sanità e liste d'attesa. Aiop: "In campo con la Regione per smaltirle" | VIDEO

Smaltire le liste d'attesa. Gli ospedali privati accreditati della rete Aiop dell'Emilia-Romagna, 44 in totale, sono pronti a dare una mano alla Regione, che è al lavoro su un piano che si pone proprio questo obiettivo.

"Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Come abbiamo ottenuto risultati collaborando su pandemia, anche nuovi criteri su liste d'attesa siano oggetto di discussione con l'Aiop", afferma Luciano Natali, presidente regionale, in conferenza stampa per la presentazione del bilancio sociale dell'associazione nella sede di Nomisma in strada Maggiore.

"È necessario definire al più presto una strategia, insieme alla Regione, per accelerare su visite specialistiche e prestazioni sanitarie con particolare attenzione a tutti gli interventi chirurgici che a causa della prolungata emergenza Covid sono stati rinviati", continua, ricordando il contributo fornito dagli ospedali privati accreditati durante la pandemia (il 12,8% dei pazienti dimessi dai reparti Covid nel 2020 erano ricoverati in ospedali della rete Aiop, con picchi del 26,8% a Piacenza e 21,2% a Bologna).