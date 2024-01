Alluvione, ancora un ‘no’ sui rimborsi per i beni mobili

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora non si sblocca la questione relativa i rimborsi per i beni mobili danneggiati dall’alluvione dello scorso maggio. A dirlo è la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo: “Nonostante tutti gli emendamenti presentati in vario modo e le richieste fatte pervenire attraverso i parlamentari di ogni parte politica, le risposte ancora non sono arrivate. Ci vuole la volontà di inserire i beni mobili tra quelli rimborsabili”. Niente da fare, quindi, per beni come arredi e macchinari. Priolo, come scrive l’agenzia Dire, ha detto di aver interpellato la struttura commissariale, ottenendo “come risposta che potrà essere cura delle aziende selezionare i periti. Probabilmente – conclude – non è stato capito il punto della questione: non siamo nell’ambito imprenditoriale ma culturale. Per cui torneremo a discutere per porre nuovamente la questione e ci impegniamo a incontrare i diretti interessati”.