Amato: "Isabella mi scriveva di doppie e triple dosi, forse erano benzodiazepine"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La sua famiglia era in crisi, ma pur “con il dolore e la fatica che ogni separazione comporta”, il rapporto con la moglie, Isabella Linsalata, era “comunque affettuoso”.

È così che Giampaolo Amato, l’oculista ed ex medico della Virtus accusato di aver ucciso la moglie e la suocera Giulia Tateo con un mix di farmaci, ha descritto nell’aula della Corte d’Assise di Bologna il suo ménage familiare. Anche dopo che era “uscito di casa” perché si era innamorato di un’altra donna, il rapporto tra Amato e la moglie era continuato “per mille motivi: ci sentinvamo per ragion i professionali, per ragioni di studio, per i figli”, ha spiegato Amato.

Mai avuto problemi economici

"Io non ho mai avuto problemi economici e con il mio lavoro ho più di quello che mi serve e per le mie abitudini di vita. Da quando sono maggiorenne non ho mai avuto problemi economici, ho sempre lavorato, ha chiarito Amato rispondendo alle domande dell'avvocata di parte civile, Francesca Stortoni, che rappresenta Nicola Tateo, il fratello della suocera, ha aggiunto: "Amo il mio lavoro e lavoro per il piacere di farlo".

"Con mia moglie Isabella non è mai esistito alcun problema economico. Io ci ho rimesso la tranquillità familiare, sono stato coerente, ho detto che mi sono innamorato di un'altra persona e sono uscito di casa, rinunciando a tutto", ha chiarito Amato, precisando che in famiglia "non ci sono mai state discussioni anomale o esagerate".

La scelta di abitare in studio era “transitoria”

"Quando sono uscito di casa ho continuato a pagare tutte le utenze", ha aggiunto Amato, sottolineando che la decisione di andare ad abitare nel suo studio, in via Bianconi al civico 6, a partire da luglio 2021 "era transitoria". Al piano superiore c'era la casa di famiglia e la casa della suocera, Giulia Tateo. "Sono rientrato perché aspettavo di trovare un'altra soluzione - ha aggiunto Amato - Questa scelta non era motivo di attrito con nessuno. L'ammezzato di via Bianconi, 6 era ed è sempre stato destinato allo studio. Potevo continuare a permettermi un affitto, i soldi per noi non sono mai stati un problema, ma era una soluzione temporanea".