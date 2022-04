L'amianto uccide, dalla Regione in arrivo fondi anche per i privati

In occasione della Giornata mondiale per le vittime del lavoro e dell'Amianto, che si celebra oggi giovedì 28 aprile, l'Emilia-Romagna rilancia il suo piano 'Amianto zero' e promette risorse "anche ai privati" per le operazioni di bonifica.

"Siamo da sempre impegnati per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori – affermano gli assessori regionali alla Sanità e all'Ambiente, Raffaele Donini e Irene Priolo – impegnati a garantire il massimo sostegno a quanti stanno affrontando la malattia. Ma questo non basta, perché dobbiamo davvero eliminare le fonti di potenziale pericolo. E su questo stiamo lavorando con determinazione per unire la tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro. Nel prossimo futuro metteremo a disposizione risorse per supportare i privati che devono procedere con operazioni di bonifica, per estendere ancora di più la portata dell'azione di prevenzione regionale".

Al 31 dicembre 2021 in Emilia-Romagna sono stati registrati 3.186 casi di mesotelioma maligno (2.298 uomini e 888 donne). I casi sono passati da 73 del 1996 a 160 del 2016. Negli anni successivi è stato registrato un lento ma costante calo sino a raggiungere i 144 casi nel 2019.

L'esposizione ad Amianto riconosciuta negli uomini è pari al 86,8%, mentre nelle donne è stata rilevata nel 60,9% dei casi. Secondo i dati Inail al 30 aprile 2021, i casi di mesotelioma di origine professionale denunciati in Italia nel corso del 2020 sono stati 477. Di questi, 384 sono stati riconosciuti e indennizzati dall'Inail come di origine professionale.

Nel 2020 la Regione ha finanziato con un bando 99 interventi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto su edifici pubblici per 8,6 milioni di euro, con la rimozione di 93.250 metri quadrati di materiale. Gli interventi hanno riguardato 77 edifici scolastici e 22 edifici ospedalieri. Per quanto riguarda la micro-raccolta, nel 2020 in Emilia-Romagna sono stati recuperati oltre 630.000 chili di materiali contenenti amianto compatto. Rispetto al 2019, c'è stato un calo del 36% a causa del lockdown.

Nel complesso, col primo Piano regionale amianto del 1996 sono stati censiti 31.321 edifici, di cui 1.889 con materiali contenenti amianto friabile, e 30.023 aziende, di cui 2.540 con amianto. Tutti i siti risultano bonificati. Con la mappatura approvata nel 2004, e aggiornata periodicamente, a fine 2020 la rimozione completa dell'amianto ha riguardato 965 siti su un totale di 1.198 comunicati dai proprietari e mappati (80%). Inoltre 37 siti non vengono più utilizzati o non sono accessibili al pubblico.

L'elenco comprende anche 19 siti estrattivi con presenza naturale di amianto, di cui solo due attivi. I 233 siti rimasti in mappatura comprendono anche quelli in cui sono stati già effettuati interventi di parziale rimozione o incapsulamento. Per quanto riguarda le scuole, ad oggi delle 431 inizialmente mappate ne rimangono 35 in cui sono stati effettuati interventi di parziale rimozione o bonifica. L'amianto rimasto è in locali tecnici il cui accesso è riservato al personale dedicato.

Tra il 2016 e il 2019 in media sono stati ispezionati 1.259 cantieri, diminuiti a 939 nel 2020 e tornati a a 1.177 nel 2021. Infine si stima che nel periodo 2017-2021, sulla base dei piani di lavoro delle Ausl, siano state rimosse in Emilia-Romagna 157.912 tonnellate di amianto compatto e circa 1.469 tonnellate di amianto friabile, in calo rispetto al periodo precedente.

Giornata Mondiale vittime del Lavoro e dell'Amianto

Alle 14.30 il presidio in piazza Nettuno promosso dall'Afeva e sindacati. Ci saranno anche i lavoratori dell'Ogr.