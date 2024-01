Violenza sulle donne, otto ammonimenti dall'inizio dell'anno

Iscriviti al canale Whatsapp di BolognaToday

Otto ammonimenti notificati dall’inizio dell’anno (quasi uno ogni tre giorni) e 5 avvisi di avvio del procedimento: sono questi i dati che risultano dal primo bilancio fornito dalla Questura di Bologna e che la Dirigente della Divisione Anticrimine Dott.ssa Silvia Gentilini - in un incontro con la stampa avvenuto questa mattina - ha illustrato, sottolineando ancora una volta l’efficacia di tale strumento.

La questura riporta come i soggetti che vengono ammoniti di solito non sono recidivi, a dimostrazione di come questo provvedimento - di natura amministrativa - sia idoneo ad "interrompere la spirale di violenza, bloccando sul nascere condotte di natura vessatoria ed evitandone l’escalation violenta".

L’importanza dell’Ammonimento è resa ancor più evidente dalle novità normative contenute nella legge 168/2023 (c.d. legge Roccella), che ha ampliato la casistica per la quale esso può essere applicato, oltre ad istanza di parte, anche d’ufficio.

L'ambito di intervento però, analizzano sempre da via IV novembre, non può e non vuole essere solo rivolto alla fase repressiva, bensì anche orientato alla massima diffusione della conoscenza dell’Ammonimento. Per questo motivo il questore ha organizzato una tavola rotonda sull’argomento, dal titolo “Rete sociale e strumenti formativi a difesa delle donne: l’Ammonimento del Questore”, che si terrà in data 15 febbraio 2024 nella splendida cornice del Cinema Modernissimo, sito in Piazza Re Enzo, a Bologna.

L’evento, aperto al pubblico, sarà moderato dal Capo Redattore T.G.R. Emilia-Romagna Filippo Vendemmiati, e partecipato da ad illustri esponenti della Polizia di Stato, oltre a rappresentanti dei Centri Antiviolenza del territorio, dei Presidi Sanitari e dei Servizi Sociali del Comune di Bologna. L’incontro sarà altresì partecipato da studenti di quattro classi di 4° e 5° di Scuole Secondarie di secondo grado bolognesi, per i quali rappresenterà un importante momento di riflessione.

