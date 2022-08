Insulti al medico del PS: "Non toccarmi, mi attacchi le malattie". La Torre lo difende gratis

"Andi Nganso ha deciso di contattarmi per querelare il responsabile, un uomo arrivato lì con varie lesioni che nonostante il dolore fisico ci ha tenuto a far sapere che è 'sostenitore del presidente leghista Luca Zaia'". Così su Instagram Cathy La Torre, legale, premiata come miglior avvocata per i diritti civili - ed ex consigliera comunale - che ha accettato il caso, gratuitamente.

"Che schifo, neanche fossimo in Congo, preferivo due costole rotte in più, piuttosto che un negro, mi viene da vomitare, mi attacchi le malattie" e via dicendo. A denunciarlo lo stesso medico 35enne di origine camerunense che lavora al punto di Primo Intervento di Lignano (UD).

"Con le Avvocate e gli Avvocati di WildSide-human first, il mio studio Legale, abbiamo accettato il caso pro-bono, gratuitamente - scrive La Torre - Lo dico, a scanso di equivoci, per chi pensa che non si possa decidere che l’odio si combatte con ogni mezzo, anche quello legale. E sì, anche gratuitamente. Perché la funzione sociale dell’avvocatura è proprio questa: accompagnare qualcuno nella ricerca della giustizia", osserva la legale.

Intanto, Andi Nganso ha presentato querela scritta al comando dei carabinieri di Lignano Sabbiadoro il 35enne medico di origine camerunense.

L'aggressore verbale è un uomo, di 59 anni, già lavoratore stagionale a Lignano Sabbiadoro, residente a Treviso, dove risulta essere "senza fissa dimora". Sull'accaduto le forze dell'ordine faranno rapporto all'autorità giudiziaria, per una valutazione dei fatti da parte della Procura di Udine.

