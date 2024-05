L'Antoniano compie 70 anni, raccolta fondi per aiutare i più deboli

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Settant'anni di musica, arte, cultura, teatro e, soprattutto, solidarietà. Il 13 giugno Antoniano compie 70 anni: lo stesso giorno del 1954, infatti, a un anno esatto dalla posa della prima pietra e nella giornata dedicata a Sant'Antonio, venivano inaugurati a Bologna la mensa per le persone in difficoltà e il Cinema-Teatro i cui proventi sono da sempre destinati a sostenere i costi della mensa, nati dal desiderio di Padre Ernesto Caroli di impegnarsi per coloro che vivevano in povertà, di offrire loro pane, beni di prima necessità e servirli "come al ristorante", oltre che di dare spazio alla musica valorizzando il talento dei più giovani.

Tre milioni di pasti distribuiti e la musica dello Zecchino d’Oro

Dal 1954 a oggi, ricorda lo stesso Antoniano, sono stati oltre 3 milioni i pasti distribuiti, che non ha mai chiuso le porte della sua mensa ai bisognosi. A partire dalla fine degli anni Cinquanta, alla distribuzione dei pasti e alle attività di carità e solidarietà si sono affiancate due nuove realtà: lo Zecchino d'Oro, nato nel 1959, e il Piccolo Coro dell'Antoniano, fondato nel 1963 da Mariele Ventre e dal 1995 diretto da Sabrina Simoni. "È anche grazie alle attività dello Zecchino d'Oro e del Piccolo Coro che, negli anni, Antoniano si è trasformato in un luogo dove la musica diventa pane", si aggiunge.

Le due realtà sostengono infatti i progetti solidali attivi su tutto il territorio nazionale, aiutando ad ampliare la rete di mense francescane che, in Italia e nel mondo, offre pasti e aiuto attraverso la campagna "Operazione Pane".

Iniziative di solidarietà

Allo Zecchino d'Oro si affiancano dunque le iniziative di solidarietà per le persone e le famiglie in difficoltà. Tra queste il "Fiore della solidarietà" (1991-2012), poi "Cuore della solidarietà", e dal 2014 Operazione Pane, la Campagna di Antoniano per raccogliere fondi a sostegno delle 20 mense francescane presenti in Italia e delle cinque attive nel mondo (una in Siria, tre in Ucraina e una in Romania). Secondo i dati registrati da Antoniano nel 2023, la rete di Operazione pane, rispetto all'anno precedente, ha visto crescere dell'11,3% il numero dei nuclei familiari aiutati (+99% rispetto al 2019), per un totale di 1.552 famiglie - tra 943 mamme, 683 papà e 1.440 bambini e bambine -, alle quali si aggiungono i 7.697 adulti singoli (+11% sul 2022). I frati e i volontari di Operazione Pane danno anche ascolto e supporto psicologico e legale, aiuto con le spese quotidiane, beni di prima necessità (come prodotti per l'igiene personale e della casa, medicinali e vestiario) e sostegno per i trasferimenti. Non ultimo l'aiuto alimentare. Nel 2023, la rete è riuscita a distribuire alle famiglie una media mensile di 3.040 ceste alimentari.

Il Centro di Ascolto

Attraverso il Centro di Ascolto - inaugurato nel 2016 e che nel 2023 ha accolto 125 nuclei familiari, 212 minori e 2.483 singoli, Antoniano si impegna ad accompagnare individui e famiglie verso l'autonomia, fornendo per esempio supporto psicologico, sostegno economico, percorsi di formazione, opportunità di impiego e aiuto alimentare: lo scorso anno sono stati 74.200 i pasti distribuiti, ai quali si aggiungono 2.186 ceste alimentari. E ancora, nusica e solidarietà trovano spazio anche nelle attività del Centro Terapeutico "Antoniano Insieme", fondato a Bologna nel 1981 e che da allora propone percorsi di riabilitazione, benessere e prevenzione per bambini, bambine e adolescenti con fragilità fisiche e cognitive. Nel 2023 ha accolto 880 pazienti, per un totale di oltre 9.800 ore di terapia, spaziando dalla logopedia alla musicoterapia, passando per il supporto neuropsicomotorio, psicoeducativo e psicologico, fino alla neuropsichiatria, attraverso un approccio multidisciplinare.

Come sostenere l’Antoniano

Chi vuole sostenere l'attività solidale portata avanti in questi 70 anni da Antoniano, fino al 30 giugno può aderire alla Campagna Numerazione Solidale "70 anni di pasti in Antoniano". Attraverso il numero 45538 sarà possibile donare 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Windtre, Tim Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; 5 o 10 euro da telefono fisso Tim Vodafone, Windtre, Fastweb, Tiscali e Geny Communications; 5 euro per le chiamate da telefono fisso Twt, Convergenze e PosteMobile. Oltre che attraverso numero solidale, è sempre possibile donare anche sul sito www.antoniano.it.