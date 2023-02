La proposta di Forza Italia: "Creare un'app che notifichi eventuali situazioni di emergenza"

Creare un’app per smartphone attraverso la quale ricevere allerte, notifiche su situazioni di emergenza e istruzioni di comportamento. È quanto propone, attraverso una risoluzione Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia.

“Sul territorio regionale -ha spiegato Castaldini- si sono verificate, negli anni, situazioni impreviste di emergenza che hanno comportato gravi rischi per l’incolumità delle persone, tra cui eventi metereologici improvvisi, incendi e eventi idrogeologici. In molte situazioni di pericolo uno dei fattori chiave è la tempestività nella comunicazione del comportamento corretto da tenere alla popolazione, per evitare che le persone si espongano a rischi evitabili".

"Il 10 novembre 2022 -ha ricordato la consigliera- ha preso il via la campagna regionale ‘Teniamo alta l’attenzione’ attraverso la quale si invitano i cittadini a consultare quotidianamente il sito internet AllertaMeteoER. Il servizio richiede che il cittadino sia parte attiva e consulti assiduamente il portale, non esiste un servizio di notifica attiva che sarebbe fondamentale per fronteggiare nel miglior modo possibile le emergenze. Un’app può essere disponibile in diverse lingue e fornire un supporto utile e immediato".