Spaccia in strada, in casa 140 pasticche di Mdma

Prima l'hanno visto spacciare in strada, nel comune di Argelato, a seguito di una segnalazione. Poi, perquisito, è stato trovato in possesso di 144 pasticche di Mdma e 55 grammi di cocaina.

Protagonista della vicenda un 34enne, già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo, che ieri pomeriggio è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile, in collaborazione con la Polizia Locale Reno Galliera, in via Lame, ad Argelato. In casa aveva anche bilancini e materiale per il confezionamento. Arrestato, dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.