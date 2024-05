Sorpreso in via Marconi con droga e soldi in contanti: 53enne arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ennesimo arresto per droga nel centro di Bologna. La Polizia di Stato, la sera di mercoledì 15 maggio intorno alle 19, ha arrestato un 53enne marocchino, mentre cercava di vendere hashish.

Gli agenti di una Volante del commissariato Due Torri San Francesco hanno notato l’uomo mentre cercava di nascondersi dietro ad una colonna. Quando gli agenti si sono fermati, hanno perquisito il 53enne che si è mostrato molto nervoso. Quando lo hanno perquisito, glia genti gli hanno trovato 43 grammi di hashish, già suddivisi per essere pronti ad un eventuale cessione e 570 euro di denaro contante.

Alle spalle l’uomo aveva diverse condanne a partire dal 2004 per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, porto abusivo di armi, rissa, danneggiamento, lesioni personali e reati in materia di immigrazione clandestina. Il 53enne era anche stato condannato a 3 anni di reclusione per i reati in materia di stupefacenti. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è agli arresti domiciliari.