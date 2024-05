Ausl di Bologna completa l'iter di certificazione con Accreditation Canada | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si è conclusa la visita da parte di 12 esperti, canadesi ed europei, di Accreditation Canada alla Ausl di Bologna. Lo scopo del lavoro dell'ente indipendente e senza fini di lucro con sede ad Ottawa, che opera in più di 40 Paesi, è accompagnare le organizzazioni sanitarie nei percorsi di accreditamento all'eccellenza sin dal 1958.

La valutazione durata tre anni

La valutazione, avviata nel settembre 2021, ha misurato la qualità dei servizi offerti dall'Ausl, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale ed orientati al miglioramento continuo in termini di qualità e sicurezza delle cure. Sono stati coinvolti circa 35 gruppi di lavoro ed ha coinvolto circa 3mila professionisti.

"Noi abbiamo lavorato due anni e mezzo su questo progetto, che ha coinvolto circa 3.000 operatori dell'azienda che hanno eletto la propria organizzazione rispetto a degli standard internazionali - spiega il dg della Ausl di Bologna, Paolo Bordon - . La rilettura del nostro modo di lavorare ha autonomamente espresso, per spinta dal basso dei nostri operatori, a 131 pratiche di miglioramento" in gran parte già attuate in questi due anni". La valutazione finale arriverà entro un mese ma il lavoro svolto per Bordon 'è importantissimo'. Tra le eccellenze riscontrate c'è "il settore della salute mentale delle dipendenze" e altri settori, ma, come spiega Bordon "interessa anche capire quali sono i margini di miglioramento, che leggeremo nel report finale".

Percorso molto importante

"Oggi si è chiuso un percorso molto importante per la Ausl di Bologna perché dentro questa rete internazionale dove sono certificati i migliori percorsi clinico-assistenziali, paragonandoli anche fra di loro e tendendo sempre a migliorare l'organizzazione sanitaria, ci siamo anche noi", ha detto l'assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, sottolineando come la valutazione abbia fatto emergere eccellenze e punti da migliorare. "Ai 3000 dipendenti dell'Ausl che hanno lavorato a questa analisi - ha aggiunto Donini - e a tutti coloro che oggi guardano a questo percorso come un percorso di eccellenza, noi diciamo che siamo molto orgogliosi è che per noi rappresenta un alto punto di partenza"