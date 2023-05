Bollette, Hera sospende il pagamento: l'elenco dei comuni alluvionati interessati

"Il Gruppo Hera, in prima linea su più fronti nei territori emiliano-romagnoli colpiti dall’ondata straordinaria di maltempo degli ultimi giorni con un impegno straordinario di oltre 600 persone, ha attivato una serie di misure a supporto dei comuni della regione in stato di emergenza". Così la multiutility annunciando di aver bloccato da subito l’emissione delle fatture e le attività di recupero crediti per tutti i servizi gestiti e dà la possibilità di sospendere i pagamenti delle bollette già emesse prima degli eventi alluvionali.

In particolare, il Gruppo Hera ha già interrotto per i propri clienti – famiglie e imprese – dei comuni emiliano-romagnoli in stato di emergenza l’emissione delle fatture relative a tutti i servizi erogati: energia elettrica e gas, teleriscaldamento, acqua, gestione rifiuti in regime di tariffazione puntuale.

I cittadini e le imprese possono richiedere maggiori informazioni, contattando i numeri verde: 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende, gratuiti da telefono fisso e cellulare e attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18.

I clienti in difficoltà che non rientrano nei comuni in elenco possono chiamare i numeri verde per richiedere eventuali rateizzazioni o dilazioni.

L’elenco dei comuni alluvionati per cui sono previste queste misure di sostegno

Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Bertinoro, Brisighella, Budrio, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cervia, Cesena, Civitella di Romagna, Conselice, Cotignola, Dovadola, Faenza, Forlì, Galeata, Loiano, Lugo, Massa Lombarda, Medicina, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Molinella, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Predappio, Premilcuore, Ravenna, Riolo Terme, Rocca San Casciano, Russi, Sant'Agata Feltria, Sant'Agata sul Santerno, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Solarolo, Tredozio.

L’elenco dei comuni per cui sono previste queste misure di sostegno è in in continuo aggiornamento ed è disponibile sul sito del Gruppo alla pagina: www.gruppohera.it/-/emergenza-maltempo-in-emilia-romagna.

