Una Bici bianca per ricordare Davide Bortolotti: "Non sarai dimenticato"

Ora in via Scania, all'incrocio con la via Emilia, c'è una bici bianca. E' stata posizionata nel punto in cui Davide Bortolotti, 47 anni, qualche giorno fa ha perso la vita a bordo della sua bicicletta.

Nel pomeriggio l'associazione Salvaciclisti di Bologna ha organizzato l'evento in memoria del pasticcere, per stringersi intorno al ricordo di Davide e non dimenticare: "Basta morti in strada, ci stringiamo con tutto il nostro dolore e rispetto intorno alla famiglia di Davide, agli amici e alle amiche, come attivisti e come cittadini".