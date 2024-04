Stroncata da un malore a 8 anni, Malalbergo in lutto per Fatima

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Andava a scuola a Malalbergo, la piccola Fatima, ma era spesso assente a causa della sua malattia, che nella notte tra venerdì e sabato l’ha costretta ad un ricovero d’urgenza all’Ospedale Maggiore. La bambina di 8 anni, di origine pakistana, è andata in arresto cardiaco mentre si trovava con i genitori davanti ad un punto di ristoro di via Nazionale, a Gallo nel Ferrarese, dove abitava. Intorno alle 23, infatti, la piccola si è improvvisamente sentita male, quindi ha perso i sensi. Nonostante il trasporto in elisoccorso e le cure tempestive, non c’è stato nulla da fare per la bimba di 8 anni, di origine pakistana e tra domenica e lunedì il suo cuore ha smesso di battere.

L'incidente dei cugini di Fatima

Una perdita, quella di Fatima, che ha messo a dura prova la sua famiglia, molto conosciuta e ben inserita a Gallo, frazione di Poggio Renatico, nel Ferrarese. Appena due mesi fa due cugini della piccola sono stati investiti da un’auto sotto casa, a Gallo, e sono finiti in ospedale. E adesso questo lutto che ha colpito oltre ai genitori della bimba anche e i due fratellini oltre a numerosi zii e cugini della piccola, tutti residenti nel ferrarese. Tra le attività gestite dalla famiglia Faisal, molto ben inserita nella comunità, c’è anche il ristorante che serve kebab di Gallo.

L'addio alla piccola Fatima nella moschea di Corticella

La tragedia della piccola Fatima ha provato profondamente i familiari e la comunità. Nel pomeriggio è prevista una cerimonia funebre per la piccola alla moschea di Corticella. A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, è la sindaca di Malalbergo, Monia Giovannini che scrive: “Ciao Fatima, piccolo angioletto...che tu possa vegliare su papà, mamma e i tuoi fratellini...in accordo con loro comunichiamo, per chi vorrà e potrà, dove poterti salutare per l'ultima volta....oggi alle ore 14:00 saremo presso la moschea Faizan-e-Madina via Papini 8/F, Bologna per stringerci intorno alla famiglia e agli amici di Gallo e di Malalbergo”. La sindaca, inoltre, esprime “profondo cordoglio a nome di tutta la comunità per questa tragedia e vicinanza nei confronti della famiglia”. Sono già state avviate le pratiche per traslare la salma della piccola in Pakistan, dove i genitori vorrebbero fosse sepolta.