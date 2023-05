Una tavolata (a fin di bene) da mille commensali che va dalle Due Torri al Nettuno: “Un sogno”

Mettere a sedere mille persone a una tavola unica lunga dalle Due Torri fino al Nettuno: una cena speciale, mai vista, firmata dallo chef Max Poggi. Un sogno che si realizza, una grande festa di beneficenza con la quale Bimbo Tu torna a incontrare i bolognesi sabato 17 giugno e ad arricchire la ricerca, tanto importante per le scienze neurologiche. Ed è proprio per sostenere il Bellaria Research Center, il nuovo progetto di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche nato all’interno dell’IRCSS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna, che la cittadinanza bolognese sarà invitata a prendere parte a questa serata speciale. Le prenotazioni saranno aperte dal 12 maggio, il contributo per la cena è di 70 euro per gli adulti e 40 euro: per acquistare i biglietti basterà collegarsi alla piattaforma online VivaTicket o presentarsi fisicamente a Bologna Welcome in Piazza Maggiore. Insomma, si fanno le cose in grande, ed è per questo che il progetto si chiama B.Great: praticamente una esortazione rivolta a tutti.

Il presidente di Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono è stato l'ideatore di questo evento che a pensarlo poteva sembrare quasi folle, ma che poi ha trovato gli alleati giusti e alla fine si è giunti all'annuncio: "Un evento incredibile che ha lo scopo di fare spazio alla ricerca: una cena di beneficenza (allargata a una intera giornata di eventi) e un'unica grande tavolata che farà sedere circa 1000 persone. in cucina uno chef d'eccezione: Max Poggi". E a lui abbiamo chiesto qualche indiscrezione sul menù: "Molte pietanze sono segrete ma quello che posso anticipare è che sarà un menù inclusivo perché l'inclusione parte dalla tavola dove tutti devono poter mangiare: e allora tante pietanze vegetariane, degli animali da cortile come da nostra tradizione e scelte per celiaci, vegetariani e bambini. Il dolce lo fa l'amico Gabriele Spinelli e sarà una meravigliosa meringata con le fragole".

A supportare questo evento unico e inedito anche Luca Rizzo Nervo, assessore welfare e salute del Comune di Bologna: "Una bellissima iniziativa, un'espressione di solidarietà intorno a un grande obiettivo che è il Bellaria Research Center, un grande centro di ricerca. Sarà una serata magnifica fatta da una squadra di eccellenze.

"Il Villaggio della ricerca"

Sempre sabato 17 giugno a partire dalle 9 del mattino, sarà inoltre presente in Piazza del Nettuno il "Villaggio della ricerca", un punto di ritrovo per attirare l'attenzione dei passanti e dare informazioni sull'evento B.Great. Saranno presenti all'interno del villaggio tutti gli attori coinvolti nella realizzazione dell'evento che proporranno tante iniziative interattive e coinvolgenti.