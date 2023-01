Bjork in concerto per la prima volta a Bologna. La grande musicista islandese sarà in concerto il 23 settembre all'Unipol Arena. I biglietti saranno disponibili dall’1 febbraio su livenation.it.

Il tour in Europa porterà l'artista anche in Italia, uniche date Bologna e Milano, e includerà le nuove produzioni dell'album Fossora.