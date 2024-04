"Dammi 100 euro", 34enne terrorizza clienti di un ristorante giapponese in via Irnerio

È entrato nel locale e ha iniziato a chiedere soldi ai presenti. Di fronte al loro rifiuto, ha colpito un cliente alla nuca, afferrato un coltello e una bottiglia di birra con la quale ha minacciato avventori e personale. È l'ennesimo episodio di piccola criminalità nel centro di Bologna.

Il blitz nel locale

È durata diversi minuti la disavventura che ieri sera hanno vissuto avventori e staff del ristorante giapponese Saikou Ramen & Sushi di via Irnerio. Intorno alle 20.30 un 34enne marocchino, con alcuni precedenti alle spalle, forse sotto l’effetto di droga è entrato nel locale e ha spaventato tutti i presenti. “Dammi 100 euro”, ha intimato ad uno di loro. Di fronte ad un secco no dell’avventore ha dato in escandescenze. Per calmarlo è stato necessario l’intervento della polizia. Il 34enne, però, se l’è presa anche con gli agenti: ad uno di loro ha sferrato un pugno prima di essere bloccato e arrestato. Verrà giudicato oggi per Direttissima.