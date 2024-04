Città 30, Comune di Bologna: “Nei primi tre mesi incidenti in calo del 14%”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da quando è entrata in vigore Città 30 sulle strade urbane di Bologna si è verificato “un calo del 14,5% degli incidenti totali” rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A renderlo noto è il Comune di Bologna, che mensilmente traccia un bilancio degli episodi di questo tipo avvenuti in città.

Gli scontri nei primi tre mesi dell’anno

Dal 15 gennaio ad oggi, sulle strade urbane di Bologna si sono verificati in totale 626 incidenti fa sapere Palazzo d’Accursio, di cui uno mortale, 426 incidenti con feriti che hanno coinvolto 527 persone, 4 con feriti in prognosi riservata e 195 incidenti senza feriti. Nelle stesse settimane dell’anno scorso gli incidenti erano stati in totale 732, di cui 3 mortali, 492 incidenti con feriti con 603 persone coinvolte, 2 con feriti in prognosi riservata e 235 senza feriti.

Un calo significativo ma tante polemiche



Per il Comune, dunque, oltre al calo del 14,5% degli incidenti totali si è registrato anche un -13,4% di incidenti con feriti, -12,6% persone ferite (che corrisponde a 76 persone in meno rispetto allo scorso anno), -17% di incidenti senza feriti, due incidenti mortali in meno (1 nel 2024 mentre erano stati 3 nel 2023) e 2 incidenti con feriti in prognosi riservata in più (4 nel 2024, 2 nel 2023). Il calo di pedoni coinvolti in incidenti è del 14,7% (102 erano quelli coinvolti nel 2023, 87 nel 2024).

Non si placa, però, la scia di polemiche che accompagna la decisione del Comune di ridurre la velocità in città. E nemmeno la contesa con il ministero delle Infrastrutture e trasporti. Ieri, infatti, il Mit ha fatto sapere che "sulla sicurezza stradale servono certezze giuridiche, per questo il ministero ha voluto richiamare l'amministrazione comunale al rispetto della legge, senza con ciò voler ridimensionare l'autonomia comunale. La revisione delle ordinanze non può certo essere 'sine die' e il ministero continuerà a vigilare con tutti gli strumenti utili".