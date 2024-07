Prosegue l'ondata di calore su Bologna, temperature oltre i 37 gradi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Prosegue almeno fino a venerdì 19 luglio l'ondata di calore che sta interessando Bologna e i Comuni circostanti. A segnalarlo è l'Ausl bolognese, avvertendo che intanto domani secondo l'Arpae le temperature potrebbero raggiungere i 37 gradi.

L'Ausl mette anche in guardai contro "possibili disagi" per i cittadini del capoluogo e dei Comuni di Casalecchio, Castel Maggiore, San Lazzaro, Anzola, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara, Castello d'Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese.

Allerta per i pronto soccorsi

Visto che l'ondata di calore persisterà quindi sia domani che dopodomani, l'Ausl riferisce di aver già allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell'assistenza domiciliare.

Per gli anziani particolarmente fragili, inoltre, l'Azienda ricorda che è attivo il progetto di sostegno "e-Care", che prevede periodiche telefonate ai cittadini ed eventuali interventi di assistenza a domicilio.

Il numero verde, gratuito, è 800562110 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 13.

Superati anche i livelli di ozono

L'Arpae, intanto, riferisce che ieri la stazione Delta Cervia di Ravenna ha registrato il superamento della "soglia di informazione" dell'ozono: 183 microgrammi per metro cubo di media oraria contro i 180 del valore soglia. "La persistenza sul territorio della regione di un sistema anticiclonico di tipo subtropicale potrà portare, nelle giornate di oggi e domani- scrive l'Arpae- a valori elevati di questo inquinante, che potranno raggiungere e superare in alcune ore e in alcune stazioni di misura, la soglia di informazione".