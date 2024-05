Bologna cresce nel 2023, l'area metropolitana supera il milione di abitanti

Bologna e l’area metropolitana continuano a crescere: la popolazione del capoluogo emiliano nel 2023 ha toccato quota 1.018.346 residenti, di cui 494.464 uomini e 523.882 donne. La popolazione è aumentata di 4.222 unità rispetto al 2022 (+0,42%). L'età media è di 47,1 anni.

Numeri che sono in controtendenza rispetto al declino demografico che si è innescato dal 2015 a livello nazionale. La popolazione italiana anche negli ultimi 12 mesi, infatti, è diminuita dello 0,01%. Significativa anche la presenza di cittadini di origine straniera: sono 124.561i residenti nella città metropolitana di Bologna, pari al 12,2% del totale, di cui 58.481 uomini e 66.080 donne.

Il problema della denatalità

Nel 2023 il numero di nati è pari a 6.513 bambini di cui 3.388 maschi e 3.125 femmine. Rispetto al 2022 il numero è diminuito del 4,63%, ovvero -316 nuovi nati in meno. Hanno cittadinanza straniera 1.230 bambini venuti alla luce a Bologna, pari al 18,9% del totale, di cui 639 maschi e 591 femmine. Il numero di morti è invece pari a 11.780 persone di cui 5.532 uomini e 6.248 donne, pari al -6,84% rispetto al 2022 ovvero 865 persone decedute in meno dei 12 mesi precedenti. La dinamica naturale della popolazione si conferma dunque negativa, in linea con la tendenza in atto nel lungo periodo. Nel corso del 2023 il saldo naturale, differenza tra nati e morti, è di -5.267 unità.

La popolazione sotto ai 14 anni è pari a 120.894 persone, ovvero il 11,9% del totale della popolazione. Quella attiva, tra i 15 e i 64 anni, è pari a 644.946 residenti, quindi il 63,3% del totale della popolazione, mentre le generazioni anziane ultra sessantacinquenni contano 252.506 residenti, il 24,8% della popolazione.

I trasferimenti da altre parti d'Italia o del mondo

L’aumento della popolazione di Bologna e della provincia si deve a chi dal resto d’Italia o del mondo decide di venire a vivere nel capoluogo emiliano. Una scelta che nel 2023 hanno fatto 9.489 nuovi residenti, dovuta sia al movimento della popolazione italiana che straniera. Nel 2023 il numero di residenti iscritti al netto delle registrazioni d’ufficio, ammonta a 42.561, -1.647 rispetto al 2022 (-3,7%). Di questi, 34.231 provengono da un altro territorio italiano, una quota quindi che rappresenta l'80,4% del totale. Rispetto alla cittadinanza, 13.993 nuovi residenti a Bologna o in provincia sono stranieri, il 32,9% del totale. Tra loro, 6.570 provengono da un comune italiano. Il numero di emigrati, dato dal numero di cancellazioni anagrafiche, è infatti inferiore e pari a 33.072, -1.414 rispetto al 2022 (-4,1%). In questo caso la componente straniera che si trasferisce altrove è pari a 7.476 residenti (22,6% del totale). Seppur in calo rispetto all’anno precedente, il flusso migratorio in entrata riesce a più che compensare quello in uscita.

I Comuni che crescono di più

Lizzano in Belvedere è il comune che ha registrato l'aumento percentuale più rilevante dei residenti rispetto all'anno precedente (+2,4%), insieme a Camugnano (+2,1%) e Loiano (+1,9%); i comuni con la diminuzione più rilevante sono invece Borgo Tossignano e Dozza (entrambe -0,5%) e Castel del Rio (-0,4%).

I dati anticipano il rapporto Istat



In crescita anche la città di Bologna. Tutti i dati sono disponibili nello studio pubblicato nelle scorse settimane "Le tendenze demografiche a Bologna nel 2023". Il rapporto è elaborato dal Servizio Programmazione Strategica Controllo e Statistica della Città metropolitana di Bologna e si tratta di un'anticipazione di dati provvisori del Bilancio demografico e della popolazione per età, pubblicati da Istat il 29 marzo 2024. Come comunicato da Istat: "Il processo di consolidamento si conclude a circa 11 mesi di ritardo data con la validazione dei dati del bilancio annuale e con l’allineamento con i risultati del Censimento permanente della popolazione". I dati definitivi, per l’anno 2023, saranno pubblicati da Istat a dicembre del corrente anno.