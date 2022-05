Bolognina, quattro arresti e una denuncia. In taxi con 1kg di hashish | VIDEO

Intensificati i controlli nel rione: due arresti per spaccio e due per tentata rapina

Quattro arresti e una denuncia. Questo l'esito dei controlli della polizia in Bolognina, intensificati dopo una serie di reati avvenuti negli ultimi giorni. I primi due arresti riguardano due tunisini, un 28enne e un minorenne, arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di una busta con circa un kg di hashish suddiviso in dieci confezioni. I due, entrambi con diversi precedenti anche specifici, sono stati arrestati dagli agenti in via Niccolo Dall'Arca il 3 maggio.

Una pattuglia in borghese del commissariato Bolognina-Pontevecchio aveva notato uno dei due scendere da un taxi, per risalirvi poco dopo, in via Piero Gobetti, e così ha deciso di seguire il taxi. Fermata l'auto in via Dall'Arca, gli agenti hanno controllato i due passeggeri, che inizialmente hanno tentato di nascondere la busta sotto uno dei sedili.

Sempre nell'ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti, martedì la Polizia ha anche sequestrato a carico di ignoti 2,82 grammi di cocaina, che era stata nascosta in un cassonetto con una calamita. Accanto alla droga era stato nascosto anche un involucro contenente 150 euro in contanti, che è stato a sua volta sequestrato.

Tentata rapina e violenza in via Ferrarese

Gli altri due arresti, sempre in Bolognina, in via Ferrarese, sono stati effettuati per tentata rapina in concorso. A finire in manette due marocchini, un 20enne e un 30enne, entrambi pregiudicati, che avevano rubato un cellulare, del valore di 1.200 euro, ad un uomo. Poi però grazie alla geo-localizzazione del telefono, i poliziotti sono riusciti a recuperare la refurtiva intercettando anche i due rapinatori.

Sempre in via Ferrarese, intorno alle 12 di ieri un 47enne italiano ha tentato di abbracciare e baciare una 20enne. La ragazza è riuscita a scappare e, rintanata in un portone, ha chiamato il fidanzato che ha subito allertato la Polizia. Il 47enne, che ha a suo carico alcuni precedenti, è poi stato individuato e denunciato per tentata violenza sessuale.

Infine, la Polizia amministrativa ha scoperto, in via Bolognese e in via Gagarin, due locali che vendevano alcolici senza autorizzazione, e i controlli nelle principali vie e piazze della Bolognina hanno consentito di individuare un 46enne tunisino che aveva a suo carico un ordine di carcerazione, in quanto deve scontare sei anni e sei mesi per maltrattamenti e lesioni, e di segnalare all'Ufficio Immigrazione della Questura per ulteriori verifiche tre nigeriani e due tunisini.