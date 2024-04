Novità pronto soccorso, sei nuovi Cau in arrivo: ecco dove e cosa cambia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Crescono i Cau sul territorio Bolognese. Dal prossimo 13 maggio i centri per i codici meno gravi in corso di sperimentazione in Emilia-Romagna saranno anche al fianco degli ospedali Maggiore e Sant'Orsola di Bologna, con l’obiettivo di sgravare i due principali Pronto soccorso della città (la stima è il 20% degli accessi in meno) per permettere tempi di presa in carico più rapidi.

Al Maggiore verranno utilizzati spazi vicino alla radiologia, mentre al Policlinico universitario il Cau troverà inizialmente posto al padiglione Albertoni, vicino al Pronto soccorso e ad alcuni ambulatori ortopedici.

"Ci aspettiamo molto dall'attivazione di questi nuovi Cau- spiega il direttore dell'Ausl bolognese Paolo Bordon- l'obiettivo è gestire a regime almeno 200.000 cittadini nella nostra rete di 10 Cau ".

Sempre a maggio verrà aperto il Cau all'interno della Casa della comunità di San Lazzaro. A Bologna un Cau aprirà anche in via Beroaldo, zona San Donato, che sarà attivo 12 ore perchè agirà in sinergia con quello del Sant'Orsola. Previsti entro l'anno anche i Cau di Bentivoglio e Crevalcore, rispettivamente nell'ex Pronto soccorso e nella Casa della comunità.

"Vogliamo sensibilizzare i cittadini a rivolgersi a questo servizio pubblico quando non hanno bisogno del Pronto soccorso, sempre di più vogliamo dare servizi di prossimità", afferma il sindaco Matteo Lepore. "Per noi vedere aprire il Cau al Sant'Orsola e al Maggiore significa presidiare aree importanti. Questo- sottolinea poi il primo cittadino - è anche un mandato di investimenti sulla sanità pubblica".

"Nei Cau aperti finora- aggiorna l'assessore regionale alla sanità Matteo Donini - stiamo arrivando a 120.000 accesi complessivi e l'83% di chi si rivolge a queste strutture trova lì una diagnosi e la cura. L'attesa media sta scendendo a circa un'ora e stiamo avendo anche i primi risultati sulla riduzione delle attese ai Ps, con picchi del 20-30% per i Cau nelle vicinanze dei grandi Pronto soccorso".