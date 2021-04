Camugnano, uomo trovato morto a scuola: era andato a riparare una caldaia

Titolare di un’azienda specializzata nella riparazione delle caldaie, si era recato presso l'istituto scolastico per effettuare dei lavori

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Camugnano sono intervenuti presso le Scuole Materne di via dello Sport, dove M.M., 50enne italiano, è deceduto mentre stava ispezionando una botte di gasolio interrata, al fine di riparare l’impianto di riscaldamento che si era guastato.

Secondo le prime ipotesi il decesso sarebbe avvenuto per cause acccidentali.

A fare la tragisca scoperta sono stati i familiari del 50enne, quando, non vedendolo tornare a casa dal lavoro, sono andanti a cercarlo nell’istituto scolastico in cui si era recato per risolvere il problema all’impianto.



Gallery