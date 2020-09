"Grazie a medici e infermieri": la cena solidale in piazza Maggiore | VIDEO

"Ripartire dopo il Covid, storie di sport". Questo il titolo della serata andata in scena ieri, 2 settembre, sul crescentone. Una cena di gala per dire grazie a tutti gli operatori sanitari con 400 coperti, tutti sold-out, in una magnifica piazza Maggiore.

Sul palco con Laura Barriales, tanti personaggi sportivi e istituzionali. L'evento è stato organizzato dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di Master Group Sport. Tutto il ricavato, obiettivo 20mila euro, sarà devoluto agli ospedali di Bologna come ringraziamento per l’impegno durante l’emergenza.

Per gli ospiti della serata un menù all’insegna della tradizione gastronomica bolognese, ideato dallo chef Max Poggi in collaborazione con i ristoratori Vincenzo Cappelletti (Cantina Bentivoglio), Paolo Carati (Al Caminetto d’oro), Alberto Bettini (Amerigo 1934), Daniele Minarelli (Osteria Bottega), Piero Pompili (Il Cambio) e con lo chef Stefano Bianchi (Dettagli Catering). Il dessert sarà a cura del Maestro Pasticcere Gino Fabbri.