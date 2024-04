Il sindaco Camugnano: Dopo il disastro di Bargi è il momento dell'attesa

Dopo la tragedia alla centrale di Bargi, sull’Appennino tosco-emiliano, costata la vita a 7 persone adesso “è il momento dell’attesa”. A dirlo è il sindaco di Camugnano, Marco Masinara.

Sindaco state organizzando un momento di preghiera per stare vicino a tutte le persone coinvolte nel disastro della centrale

Assieme al parroco sabato 18 maggio stiamo organizzando nella chiesa di San Martino un momento di incontro e preghiera per stare vicini a tutte le persone coinvolte. Vogliamo ricordare chi non c’è più, stare vicino a chi è rimasto ferito e ringraziare tutti i soccorritori, vigili del fuoco, protezione civile, medici e personale del 118 e forze dell’ordine, che ci hanno aiutato.

Nel frattempo come procedono i lavori alla centrale?

Le idrovore della centrale sono ancora ferme, ma non so se lo siano anche quelle utilizzate per estrarre gli oli pesanti. L’ultimo aggiornamento che abbiamo avuto è stato con il Prefetto Attilio Visconti e ne avremo un altro con Enel entro il 10 maggio. Da questo incontro speriamo di avere qualche notizia più precisa e cercare di capire meglio, dal punto di vista tecnico, come si sta sviluppando tutto il percorso.

Al dilà dei quattro super periti nominati dalla Procura, avete qualche altra indicazione sull’andamento dell’inchiesta?

Al momento non abbiamo alcun tipo di informazione aggiuntiva

C’è ancora un vostro concittadino ricoverato in ospedale a Cesena

Per Leonardo Raffreddato, cittadino di Camugnano e il dipendente di Enel Green Power ancora ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, pare che ci siano buone notizie. Sono in contatto con la famiglia e seppure in una situazione delicata, pare che stia migliorando e si stia risvegliando. Questo è senz’altro un fatto positivo.

Quali saranno i prossimi passi?

Stiamo aspettando questo secondo incontro tecnico con Enel. E come tutti attendiamo il momento in cui potremo finalmente accedere alla centrale e le indagini potranno finalmente cominciare.