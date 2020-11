Shopping e passeggio: altro sabato affollato in centro

Altro sabato di shopping e passeggio nel centro di Bologna, a poche ore dal passaggio dell'Emilia-Romagna a zona arancione. Ieri pomeriggio nella "T" e nelle strade intorno a piazza Maggiore le persone in giro non mancavano, compresi i gruppi di ragazzini che si erano fatti notare sabato scorso. Tantissime le persone a passeggio per le vie principali e tanti controlli.

Più massiccia infatti la presenza delle forze dell'ordine intorno alla piazza. Nonostante lo stop sancito dal sindaco Virginio Merola a ogni evento in centro, poi nel pomeriggio si è anche svolta la manifestazione delle "tute bianche". Diversi attivisti di Tpo e Labas hanno manifestato per le vie del centro. "Non ci stiamo, noi non stiamo in silenzio. Siamo riders, lavoratori precari, studenti, attivisti e rivendichiamo il diritto a manifestare".