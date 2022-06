Tour Cesare Cremonini, gran finale a Imola: le info utili per partecipare al concerto

Per il tour "Cremonini Stadi 2022" è arrivato il gran finale: il cantante bolognese conclude la stagione dei concerti nella sua terra, all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sabato 2 luglio.

Per chi raggiungerà Imola in auto, il consiglio è quello di muoversi per tempo: al concerto sono previste poco meno di 70mila persone e il tratto della A14 sarà percorsa anche da altri veicoli diretti verso la Riviera.

Orari

15:00 Apertura box office (presso il Museo Checco Costa - Piazza Aryton Senna)

15:30 Apertura porte

16:00 Apertura cassa accrediti (presso il Museo Checco Costa - Piazza Aryton Senna)

21:00 Inizio concerto

Treni speciali

Sono stati istituiti treni speciali a fine concerto in partenza dalla Stazione FS di Imola in direzione Bologna e Pesaro.

La stazione si trova in piazzale Marabini (consulta la mappa alla voce parcheggi per il percorso pedonale di collegamento area evento – stazione)

Per BOLOGNA CENTRALE:

Reg 93192 – partenza ore 00:30 – arrivo ore 00:50

Reg 93188 – partenza ore 01:20 – arrivo ore 01:40

Reg 93194 – partenza ore 01:40 – arrivo ore 02:00

Reg 93190 – partenza ore 02:50 – arrivo ore 03:10

Per PESARO:

Reg 18121 – partenza ore 01:11 – fermate intermedie Castelbolognese ore 01:27/28 – Faenza ore 01:32/33 – Forlì ore 01:41/42 – Cesena ore 01:52/53 – S. Arcangelo di Romagna ore 02:04/05 – RIMINI ore ore 02:13/17 – Rimini Miramare ore 02:21/22 – Riccione ore 02:26/27 – Misano Adriatico ore 02.30/31 – Cattolica ore 02:35/36 – arrivo ore 02:50

Reg 93183 – partenza ore 02:40 – fermate intermedie Castelbolognese ore 02:45/46 – Faenza ore 02:52/53 – Forlì ore 03:02/03 – Cesena ore 03:15/16 – Santarcangelo di Romagna ore 03:28/29 – RIMINI ore 03:38/42 – Rimini Miramare ore 03:46/47 – Riccione ore 03:50/51 – Misano Adriatico ore 03:55/56 – Cattolica ore 04:01/02 – arrivo ore 04:14

NON sono previste navette di collegamento dalla stazione FS all’area concerto e viceversa

Inoltre, Trenitalia ha predisposto lo "Speciale Eventi" con treni speciali da e per Bologna: si potrà viaggiare sulle Frecce con sconti variabili tra il 20% e il 50% rispetto al prezzo Base, in base all’anticipo di acquisto.

Il numero dei posti è soggetto a limitazioni e disponibilità. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni, ad eccezione di quelle previste a favore dei ragazzi. Sono esclusi il livello di servizio Executive e il servizio Salottino. Lo sconto può essere applicato anche sui viaggi di sola andata o solo ritorno per/da le città dei concerti.

I biglietti possono essere acquistati tramite l’App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, o sul sito, cliccando su “vedi altre offerte” e “Speciale Eventi”, inserendo il codice “CREMONINI” nello spazio “Codice accordo”. Il cambio prenotazione, il cambio biglietto e il rimborso non sono consentiti.

Parcheggi

I parcheggi saranno operativi dalle ore 7.00 di sabato 2 luglio e NON sono prenotabili. Non esistono navette di collegamento dai parcheggi.

Il parcheggio pullman è in via Patarini, angolo via Lughese (a circa 3 Km dagli ingressi del concerto) – attivo dalle ore 7.00 del 2 luglio

È stato istituito un parcheggio moto gratuito in viale Dante (nel tratto compreso fra p.le Leonardo Da Vinci e via Ariosto) nelle immediate vicinanze dell’ingresso concerto di viale Dante

DEPOSITO CASCHI – È stato istituito un deposito caschi presso il P18 area Tenda Protezione Civile (parcheggio moto + deposito casco € 10,00).

Camping

Due le aree campeggio (con prenotazione obbligatoria)

1) campeggio temporaneo di via Tiro a Segno 2 (angolo via Boccaccio), nei pressi dell’ingresso principale dell’Autodromo

(attivo da venerdì 1 luglio ore 14.00 a domenica 3 luglio ore 10.00)

2) campeggio temporaneo di via Ortignola 3/M (attivo da venerdì 1 luglio ore 12.00 a domenica 3 luglio ore 12.00)