Strage di Bologna: "Da Ciavardini reticenza su chi lo ha ospitato"

Nuovo capitolo giudiziario per una delle persone ritenute trai responsabili della strage alla stazione di Bologna. "Appare cristallina la reticenza che Luigi Ciavardini ha compiuto" non rivelando l'identità degli amici di Gilberto Cavallini che lo avevano ospitato a Villorba di Treviso tra luglio e agosto 1980, quando non era in casa di Cavallini stesso. Inoltre, "non è credibile che Ciavardini avesse dimenticato dove e, soprattutto, chi gli fornì quelle cure così particolari" riportate in seguito all'agguato davanti al liceo Giulio Cesare di Roma, il 28 maggio del 1980, in cui rimase ucciso il poliziotto Francesco Evangelista: "Una ferita profonda e consistente, medicata più volte, con l'apposizione e la rimozione di punti e un intervento specialistico".

È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui la giudice di Bologna, Gilda Del Borrello, ha condannato alla pena di 3 anni e 7 mesi per falsa testimonianza l'ex Nar Luigi Ciavardini (già condannato in via definitiva a 30 anni come uno degli esecutori della strage del 2 agosto 1980).

Il processo, nel quale è stato condannato a un anno per lo stesso reato anche l'ex esponente di Ordine nuovo e Avanguardia Nazionale Vincenzo Vinciguerra, era scaturito dalle dichiarazioni rese dai due durante il procedimento di primo grado sulla strage di Bologna a carico dell'ex Nar Gilberto Cavallini. Per la giudice, Ciavardini "non può aver dimenticato l'identità di quei medici", uno dei quali "è probabile fosse Carlo Maria Maggi", leader veneto di Ordine Nuovo".

Le persone che lo ospitarono a Villorba

Quanto alle persone che lo ospitarono nella zona di Villorba di Treviso, la giudice sottolinea che Ciavardini prima disse di non voler fare quei nomi, in seguito di non ricordarli. Per Del Borrello il motivo di tale reticenza "potrebbe cogliersi nella volontà di non ledere la reputazione di fiancheggiatori rimasti estranei ai fatti per oltre un quarantennio, ma anche nell'intenzione di mantenere il segreto su rapporti personali del Cavallini, il cui disvelamento avrebbe potuto aprire un nuovo 'capitolo' su una delle vicende più tragiche della storia d'Italia e, in generale, sulla storia degli 'anni di piombo' che hanno irrimediabilmente segnato il nostro Paese".

Il ruolo di Vincenzo Vinciguerra

Per quanto riguarda Vincenzo Vinciguerra (che sta scontando l'ergastolo per la strage di Peteano), l'accusa riguardava invece il rifiuto di dire i nomi di chi gli rivelò che Fioravanti e Cavallini fungevano da collegamento tra il gruppo di Ordine Nuovo veneto, riconducibile a Massimiliano Fachini, e quelli di Roma e di Tivoli, riconducibili a Paolo Signorelli e Sergio Calore. "Vinciguerra - si legge nelle motivazioni - ha coscientemente e volontariamente taciuto sui nomi che aveva l'obbligo di svelare". Nomi, che "sarebbero stati utili per approfondimenti sull'organigramma dei movimenti eversivi dell'epoca, sui loro reciproci collegamenti e sul ruolo assunto da Cavallini, quadro che avrebbe potuto fornire ulteriori spunti per la ricerca della verità sulla strage di Bologna".