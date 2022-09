Ciclovia del Sole. Europa Verde: "Bandi per la Ciclovia, sollecitare la Città Metropolitana"

"Quando verranno emanati i bandi per la progettazione definitiva e per l'affidamento dei lavori dei tratti della Ciclovia del Sole di competenza dellaCittà metropolitana di Bologna?".

A chiederlo è Europa Verde che ricorda l'importanza dell'opera sovraregionale per il futuro del territorio regionale e per il futuro della mobilità sostenibile. "A metà giugno, quando è stata depositata questa interrogazione, non risultavano approvati gli atti di competenza della Città Metropolitana di Bologna, mentre gli altri soggetti interessati (Provincia di Modena e Parco del Mincio) avevano approvato le documentazioni diloro competenza ed erano già alla fase dell'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera: il ritardo della Città Metropolitana di Bologna, unito al possibile aumento del costo delle materie prime, può pregiudicare l'opera".

La giunta spiega di aver chiesto informazioni alla Città Metropolitana di Bologna in merito ai temi posti da Europa Verde, ma di non aver ricevuto risposta. L'esecutivo regionale ha però assicurato sulla possibilità di avere un proroga dei tempi previsti per l'approvazione da parte degli enti locali per la sottoscrizione degli accordi e dei documenti necessari per realizzare l'opera.

Parole alla luce delle quali Europa Verde si dice soddisfatta del lavoro della Regione, ma interdetta del fatto che "la Città Metropolitana non ha ancora risposta".