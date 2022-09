Ex Cierrebi, c'è uno spiraglio: preliminare firmato con società spagnola

Il Bologna Fc firma l'accordo preliminare per la cessione dei diritti di superficie dell'ex Cierrebi agli spagnoli di Go Fit per 40 anni. Lo ha annunciato la società rossoblù in una nota e lo ha confermato l'amministratore delegato, Claudio Fenucci, nella riunione di questo pomeriggio della commissione Sport del Comune. Il preliminare ha validità di un anno e consentirà al gruppo spagnolo di avviare l'iter per la riqualificazione del centro sportivo, presentando i progetti per la concessione delle autorizzazioni di legge e dei permessi edilizi.

"L'accordo prevede che il vecchio Cierrebi sia trasformato in un nuovo spazio dedicato alla promozione della salute e del benessere attraverso la pratica sportiva e l'esercizio fisico e che la destinazione del centro sia esclusivamente quella di impianto sportivo", spiega il Bologna Calcio.

"Si tratta di un passo importante verso la rinascita di un'area sportiva di valore storico per la città. Sono certo che il Comune di Bologna e Go Fit Italia continueranno il confronto finalizzato a concludere il percorso amministrativo necessario", commenta Fenucci. "Gli interlocutori dei cittadini e dell'amministrazione diventa Go Fit. Noi non avremo nessun legame per la gestione del centro e la sua riqualificazione", puntualizza Fenucci in commissione.

"Il centro? Avrà solo finalità sportive"

"Non ci saranno attività commerciali, da quanto ho visto. Il Centro avrà finalità solo sportive", anticipa al manager ai consiglieri comunali. "Posso garantire che, fin quando il percorso autorizzativo e amministrativo non sarà concluso, cercheremo di tenere il centro sportivo il più possibile pulito e sicuro, magari installando qualche telecamera in più", assicura Fenucci.

"Speriamo che l'iter sia veloce. Non era possibile portare avanti quella struttura in quelle condizioni", ammette. "Responsabilmente abbiamo portato una soluzione, come ci era stato chiesto. Ora passiamo la palla al Comune e ai potenziali nuovi utilizzatori dell'area", conclude. "Siamo soddisfatti, ma le soluzioni devono essere trovate nel rispetto dei vincoli", avverte l'avvocato del comitato 'Salviamo il Cierrebi' Mariangela Balestra, che torna a chiedere la riapertura immediata del centro sportivo.

Da tempo il comitato denuncia lo stato di abbandono della struttura, oggetto negli ultimi tempi di incursioni 'abusive'. L'ultima questa mattina ad opera di un gruppo di "ragazzini", che sono stati 'beccati' nella palestra chiusa dalla polizia. "Sono minorenni, non denunciateli", ha chiesto il portavoce del comitato, Andrea Albicini, all'ad del Bfc.

"Non ci sarà accanimento, ma ci sono stati episodi vandalici a danno della struttura, che è bene che finiscano", replica Fenucci. "Quella è un'area importante per la città, collegata idealmente allo Stadio. Quel quadrante avrà un'offerta di attività sportive adeguate alla città", chiosa. (Vor/ Dire)