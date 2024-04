Scuole Besta, assemblea per decidere come continuare l'esperienza nel parco Don Bosco

Un’assemblea, aperta anche alla stampa, per decidere come proseguire l’esperienza all’interno del parco Don Bosco, “dov’è in corso un presidio, non un’occupazione”. E un appuntamento telefonico lunedì mattina con il sindaco, Matteo Lepore, per confrontarsi sul futuro delle scuole Besta e di una parte del quartiere San Donato che negli ultimi mesi è stata sconvolta dai cantieri. È così che il Comitato Besta si propone di proseguire la sua azione all’interno del parco cittadino, che ormai ha il sapore di “una versa e propria esperienza politica, dal basso”, spiegano i coordinatori. Non è escluso, poi, che lunedì sera gli attivisti decidano di andare simbolicamente sotto Palazzo d’Accursio per far sentire la loro voce. "Se il sindaco volesse venire qui - dicono - noi ne saremmo felici. Siamo disponibili in qualunque momento. Il problema, però, è che il 7 mesi di proteste non ci ha mai ricevuti".

Le diverse anime della protesta

Le tensioni con le forze dell’ordine, l’arresto dello studente 19enne con l'accusa di tentato furto nel vicino cantiere del tram, che questo pomeriggio ha raccontato la sua esperienza all’assemblea all’interno del parco hanno messo alla prova le varie componenti del Comitato. A questo si sono aggiunti gli attriti con giornalisti e fotografi. Un assaggio c'è stato anche all'inizio dell'incontro aperto ai media, perché alcuni partecipanti non volevano essere fotografati. A mutare gli equilibri, poi, hanno contribuito anche l’adesione di Potere al Popolo e di altre componenti alla causa delle Besta e adesso si sta cercando di ritrovare “un’omogeneità tra gli interventi” per fare in modo che “le varie azioni e realtà ceh si sono aggiunte si muovano in maniera ben coordinata”, spiegano i promotori. L’essenziale è “non perdere lo spirito che finora ha animato la protesta”, tenendo viva la relazione con il quartiere che sta partecipando attivamente a quello che gli organizzatori tengono a definire “un presidio, non un’occupazione”. “Ci ha fatto riflettere concentrazione di atti violenti che ci hanno stupito – spiega Giovanni Panzacchi, uno dei promotori del Comitato Besta - : noi pensavamo di poter stare in questo parco pubblico con una presenza tranquilla, soft, e invece ora dovremo rimodulare la nostra presenza”. Le tende e piccole costruzioni all’interno del parco, infatti, dovevano essere temporanee, mentre invece “adesso la nostra presenza potrebbe essere più lunga”, aggiunge chiarendo “proprio dell’organizzazione e la gestione di questo spazio, che non è nostro ma è di tutti, sono temi di cui stiamo dibattendo in questo giorni”.

Dimenticare le parole strumentalizzazione e barricate

Parla di “rivoluzione, piccola o grande che sia” Danny Labriola, portavoce dei Verdi di Bologna e fin dal primo momento parte del Comitato Besta. “Vorrei che alcune parole scomparissero dal dibattito. La prima è strumentalizzazione – spiega – perché se si parla di strumentalizzazione si chiude il dialogo. E oggi si parla di questo”. “Una rivoluzione, piccola o grande che sia si vince con una grande, grandissima gentilezza e vorrei che scomparisse la parola barricate dal nostro linguaggio e da quello dei giornali. Noi siamo aperti, siamo accoglienti, questo è un parco pubblico. Non esistono barricate – sottolinea – e se esistono vanno tolte. Questo è un parco che merita il rispetto totale. Se anche noi non lo stiamo rispettando, dobbiamo interrogaci e cambiare quello che stiamo facendo”. Tra i partecipanti all’assemblea pubblica, che proseguirà anche domani, c’erano anche Vincenzo Pergolizzi ex professore delle scuole Besta di Lettere, e l’architetto Fioretta Gualdi, progettista della scuola.