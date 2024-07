Nido Cavazzoni, i residenti sporgono denuncia alla Procura Ue per "gravi irregolarità" nel progetto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non si ferma la ‘battaglia’ del Comitato Cavazzoni contro quella che non esitano a definire una “devastazione” degli spazi del giardino Acerbi, dove la nuova scuola sta sorgendo.

Questa volta il comitato, guidato Luciano Podestà, ha presentato una integrazione all’esposto depositato alla sede bolognese della Procura Europea Eppo nella primavera scorsa, lamentando “significative irregolarità” nel progetto. In particolare, ci sarebbero discrepanze tra le dimensioni della nuova scuola indicate dal responsabile del procedimento, l’ingegnere Vincenzo Daprile nell’ottobre 2022, in una richiesta di chiarimenti inviata al Miur e la delibera del Comune che nel 2022 dava il via libera alla costruzione della nuova scuola, finanziata con fondi Pnrr.

Discrepanze nelle dimensioni della nuova scuola

In particolare, come anticipato dal Corriere di Bologna, l’ingegner Daprile, nei chiarimenti forniti al Miur “ha dichiarato che il nuovo nido avrebbe dovuto contenere 116 bambini per una superficie lorda di 1.730 metri quadrati, superficie che non tiene in considerazione le aree esterne né la viabilità di accesso nelle aree verdi”. La delibera comunale del 2022, invece, prevedeva “una capienza massima di 84 bambini per una superficie di 1.150 metri quadrati”. Una differenza di superficie che comporta costi molto diversi: nel primo caso i finanziamenti ammonterebbero a 2,7 milioni di euro, nel secondo a 4,1 milioni.

Dati che, come ha indicato il Comitato Cavazzoni nell’esposto, sono in contrasto con le dichiarazioni del Comune, dal 2022 fino al 3 giugno scorso, quando il progetto esecutivo è stato depositato a Palazzo d’Accursio e la superficie netta dell’asilo è indicata pari a “1.091 metri quadrati per una capienza di 84 bambini”, ma questo implicherebbe che la nuova struttura “ingloberebbe le vie Savigno e Bazzecca e sarebbe dunque irrealizzabile”.

Per il Comune la spiegazione è nota dal 2023

Il Comune ha ricordato che la spiegazione è molto più semplice, ed è stata già fornita nel corso di un consiglio di quartiere nel marzo 2023. Si era spiegato in quell’occasione che le proposte per ottenere i fondi del Pnrr dovevano “essere dimensionate in funzione degli indici standard di superficie previsti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici di concerto con il Miur (sono previsti 15 metri quadrati per ogni bambino alla materna, mentre la norma regionale per i nidi ne prevede 22)”. Tuttavia, il decreto ministeriale non comprendeva gli asili nido ed è quindi stata modificata la scheda tecnica per poter rispettare la norma. In pratica, il nido Cavazzoni viene prima indicato di una superficie di 1.150 metri quadrati, ma poi la scheda viene aggiornata a 1.730 metri quadrati, includendo anche l’area da dedicare a spazio attrezzato, per rispettare la norma regionale che stabilisce che i bambini abbiano 20 metri quadrati a testa a disposizione dei bimbi. Il Comune, però, grazie al fatto di aver portato la capienza da 54 a 84 bambini, ha potuto comunque mantenere i fondi del Pnrr.

Proprio queste discrepanze hanno indotto il Comitato, guidato da Luciano Podestà, ad integrare l’esposto presentato a marzo scorso alla Procura Eppo, chiedendo di indagare.