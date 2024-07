Taxi pronti ad un nuovo sciopero: "Porte chiuse dal Comune"

Il 26 luglio si preannuncia un venerdì difficile per i trasporti a Bologna. Ad incrociare le braccia dalle 8 alle 20 saranno i taxi. Le ragioni della protesta sono tante, prima tra tutte la difficoltà a dialogare con il Comune di Bologna su turni, licenze e orari. E più in generale sul futuro della categoria.

Carbone (Cotabo): “Stop per le difficoltà con l’amministrazione”

“Il fermo è stato proclamato a seguito delle difficoltà di relazione con la pubblica amministrazione comunale”, dice il presidente di Cotabo, Riccardo Carbone. “Più che fare discussioni con noi - spiega – da parte del Comune fanno comunicati stampa e questo è un po' atipico, perché di solito nelle relazioni tra una categoria di operatori e la pubblica amministrazione le discussioni avvengono all'interno dei tavoli dedicati”. Quella dei tassisti per Carbone è “una categoria sta soffrendo pesantemente la trasformazione della città, i cantieri, Città 30. Chiunque si muova a Bologna lo vede”. In queste condizioni, lamenta il presidente di Cotabo, “è impossibile pensare di riuscire a fornire un servizio con la stessa efficienza di un anno e mezzo, due anni fa”.

Nel frattempo con Palazzo d’Accursio è in corso “una discussione piuttosto lunga su come potenziare il servizio, su un adeguamento tariffario, che è iniziata nel 2022” ma ancora non trova una sintesi e “si continua a navigare a vista – prosegue Carbone - dicendo di pazientare che prima o poi gli interventi produrranno gli effetti positivi. Questa fase, però, si protrae e per ora vediamo esclusivamente gli svantaggi nella capacità di muoversi in città”. Disagi che coinvolgono anche i cittadini che decidono di utilizzare il taxi.

In arrivo 72 nuove licenze tra le proteste

Anche l’annuncio da parte del Comune dell’intenzione di emettere 72 nuove licenze con un contributo massimo di 150mila euro che si ridurrà a circa 90mila applicando una serie di premialità è stato visto come fumo negli occhi da parte dei tassisti. “L'unica richiesta che abbiamo fatto al Comune è di essere coerente dal punto di vista economico con bandi similari emessi nel 2009 e nel 2028 - spiega Carbone – e di dare qualche certezza rispetto al numero di veicoli abilitati al trasporto disabili. Avevamo chiesto che i taxi attrezzati fossero il doppio dell'attuale organico, ma questo nel bando attuale non è garantito”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Per noi svolgere questa attività è sempre più difficile – conclude Carbone – e abbiamo deciso di fermarci per un giorno per evidenziare l'insoddisfazione della categoria riguardo alle relazioni con la pubblica amministrazione”.

Bergonzoni (Uiltrasporti): “Porte chiuse dal Comune”

Sul piede di guerra sono anche i sindacati. Mirko Bergonzoni della Uiltrasporti spiega che la mobilitazione di venerdì 26 luglio “fa parte del percorso. Abbiamo ancora le porte completamente chiuse da parte del Comune – lamenta – e quindi daremo seguito alle iniziative che abbiamo preannunciato sia per quanto riguarda le mobilitazioni di piazza sia per i ricorsi sul tema delle licenze, che in questi giorni verranno recapitati agli indirizzi istituzionali”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Bergonzoni, mentre i taxisti continuano a cercare un dialogo con Palazzo d’Accursio “il Comune funziona a corrente alternata”. A non piacere, in particolare, è la presa di posizione dell’assessora alla Nuova mobilità, Valentina Orioli, che ha sottolineato come sul tema delle licenze e su altri fronti il dialogo con i taxisti sia sostanzialmente chiuso. “Accuse infondate”, taglia corto Bergonzoni, aggravate dal fatto che "l'assessora Orioli non tiene in considerazione che è comunque lei la responsabile della mobilità cittadina se qualcosa non funziona".

Iorio (Uritaxi): “Protesteremo finché il dialogo con il Comune non riprenderà”

Ancora più netta la posizione di Letizia Iorio, delegata di Uritaxi per Bologna. “Per quanto riguarda le licenze - dice - noi andiamo avanti con i ricorsi e ne partiranno due”, una battaglia che ha convinto “oltre il 50% della categoria”, che ha aderito alla protesta. “Purtroppo da parte del Comune non c’è margine per il dialogo – aggiunge Iorio - come ha detto chiaramente l’assessora Orioli”, ma “questa chiusura del Comune di Bologna, non fa altro che arrecare un danno al servizio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da parte di Palazzo d’Accursio “stanno assolutamente disattendendo anche tutti gli impegni presi e le parole date sul fronte delle tariffe”, lamenta Iorio che è intenzionata a dare battaglia. “Noi continueremo le proteste con la giornata di fermo di venerdì – dice - e sicuramente proseguiremo la vita natural, durante finché non ci sarà una forma di dialogo, un'apertura da parte del Comune”.