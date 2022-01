"Distribuiamo coperte e abiti. Così diamo un aiuto concreto a chi si ritrova a vivere in strada" | VIDEO

Emergenza freddo, Cotabo in prima linea raccoglie abiti a domicilio per i senzatetto. All'iniziativa, in collaborazione con Piazza Grande, hanno già aderito numerosi cittadini

Cotabo, per il secondo anno consecutivo, aderisce all’iniziativa “Emergenza freddo 2022” organizzata dall’associazione Tutti Taxi Per Amore. L’iniziativa è rivolta ai cittadini bolognesi e prevede la raccolta di indumenti, coperte, maglioni, giacconi, piumoni, sacchi a pelo e scarpe da uomo, purché puliti e in buono stato. Sarà possibile devolvere anche alimenti, purché confezionati e non deperibili.

Come partecipare

Per donare, i cittadini potranno contattare il numero 333 6218851, tramite chiamata o con un messaggio Whatsapp e fissare un appuntamento per il ritiro del materiale al proprio domicilio oppure consegnarlo direttamente alla sede Cotabo (via Stalingrado 61, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17).

La raccolta sarà attiva fino a venerdì 28 gennaio. Il materiale sarà poi consegnato alla cooperativa Piazza Grande, che dal 1993 realizza progetti a supporto dei senza fissa dimora.