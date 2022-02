Cua contro forze dell'ordine: "Sabato sera pugni e spinte da parte degli agenti" | VIDEO

Tensione nel fine settimana tra universitari e forze dell'ordine in piazza Scaravilli. La denuncia arriva dagli studenti del Cua che in conferenza stampa mostrano foto e video dell'accaduto.In base a quanto riferiscono, l'intervento delle forze dell'ordine – impegnate nei controlli in una delle zone più frequentate – si è verificato poco intorno alle 00:30 della notte tra sabato e domenica.

"Gli stessi agenti che stavano controllando via Petroni e piazza Verdi sono arrivati qui e come stavano facendo già prima, a loro discrezione hanno deciso di fermare, iniziare a multare e chiedere i documenti a chi era in piazza e magari stava chiacchierando, ascoltando musica e stava seduto".

"Hanno iniziato ad indicare delle persone per portarle via nel tentativo di arrestarle e identificarle senza un motivo. La gente in piazza ha normalmente chiesto le motivazioni di quanto stava accadendo mostrandosi "solidale" con chi veniva fermato e, in particolare, con un ragazzo che sarebbe stato afferrato dagli agenti".

Da lì, sempre sulla base di quanto riferito dal collettivo, da parte delle forze dell'ordine sono iniziati "spintoni" e "minacce", compreso uno spray al peperoncino agitato "a un centimetro dalla faccia" di alcuni ragazzi ma lo spray, riferisce il Collettivo, non è stato poi spruzzato.

"Ad una ragazza che stava facendo delle foto, continua il collettivo, sarebbe stato tolto di mano il telefono e, quando lei ha cercato di riprenderlo, le è stato tirato un pugno in faccia dalla stessa persona che puntava lo spray al peperoncino", rimediando un labbro rotto. Svuotandosi la piazza, gli agenti avrebbero continuato a seguire e spintonare i ragazzi su via Zamboni fino all'altezza di Palazzo Paleotti, a ridosso delle reti che proteggono il cantiere aperto sulla strada: situazione pericolosa, sottolinea il Cua, visto che per i lavori in corso è presente in quel punto una buca ampia e profonda.