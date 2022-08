Domenica al Dall'Ara l'inno per Davide Ferrerio. Pippo Inzaghi: "Ce la farai" | VIDEO

Tutto il mondo dello sport fa il tifo per Davide, il 22enne bolognese pestato giovedì scorso da un coetaneo e ora ricoverato in fin di vita all'ospedale di Catanzaro, in Calabria. Tifoso rossoblù, domenica al Dall'Ara risuonerà l’inno degli Skiantos, ‘Fede rossoblù’; già domenica scorsa in curva era apparso uno striscione ‘Davide tieni botta’.

Dai social arriva anche il messaggio di Pippo Inzaghi, allenatore della Reggina: "La tua storia – dice l'ex attaccante del Milan – mi ha toccato molto, però so che sei un leone. Ce la farai. Anche io ho avuto momenti difficili, il tuo so che è difficilissimo, ma con tenacia e forza so che ne uscirai ancora più forte. Appena starai bene, ti aspetto qui a Reggio Calabria a trovarmi. Forza!". E anche gli ultras della Fossa della Fortitudo hanno fatto uno striscione dedicato a Davide.

Cos'è successo

Il giorno dopo la polizia calabrese ha arrestato l'autore della brutale aggressione, ripreso dalle telecamere dei circuiti di videosorveglianza del Tribunale prima mentre rincorre la vittima, poi quando la colpisce con una ginocchiata allo stomaco e con un violento pugno al viso.

Dopo il fatto, l’autore è stato immortalato dalle telecamere mentre scappava, a passo spedito, verso il centro cittadino e poi mentre saliva a bordo di un'autovettura per darsi alla fuga. Grazie ad altri filmati e alle testimonianze di alcuni cittadini, gli agenti sono riusciti ad identificarlo e arrestarlo.

Indagate anche due donne per il reato di favoreggiamento, scappate in auto con l'aggressore.