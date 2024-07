Carceri: alla Dozza il 58esimo suicidio da inizio anno

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Avrebbe compiuto 48 anni a dicembre, origini albanesi, è stato trovato impiccato nella sua cella della Casa Circondariale di Bologna. A nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e dei sanitari. Era detenuto dal 27 maggio e in attesa di giudizio con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta del 58esimo suicidio di un detenuto dall’inizio dall’anno, cui bisogna aggiungere 2 omicidi e 63 decessi per altre cause, nonché 6 appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Insomma, ormai più che di carceri si rischia di dover parlare di camere mortuarie”. Lo ha detto Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria, commentando l’ennesimo suicidio negli istituti carcerari.

Le carceri come fabbriche di sofferenze e violenze

“Quelle che, dovendo contenere e rieducare, dovrebbero rappresentare il tempio del diritto e costituire l’esempio da seguire per chi ha sbagliato consentendo un riscatto, continuano a rivelarsi giorno dopo giorno fabbriche di sofferenze, violenze inaudite, stupri, morte e molto

altro che viene dispensato indistintamente a ristretti e operatori – aggiunge il segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria - in primis quelli del Corpo di polizia penitenziaria, i quali espiano le pene dell’inferno per la sola colpa di essere al servizio dello Stato. Tutto ciò mentre la politica di maggioranza discetta del nulla”.

Sì ad un commissario per l’emergenza penitenziaria

“Noi pensiamo che se ciascuno di coloro che detengono le responsabilità politiche e amministrativo-gestionali delle carceri svolgessero appieno e con competenza le loro funzioni non ci sarebbe bisogno di alcun commissario straordinario, ma se proprio si vuole

ricorrere a questo strumento, si nomini allora un commissario straordinario all’emergenza penitenziaria e lo si doti di strumenti e risorse finanziarie proporzionate al dramma in atto – conclude De Fazio - . Va immediatamente ridotto il sovraffollamento di oltre 14.500 reclusi, va dato respiro al Corpo di polizia penitenziaria, mancante di più di 18mila unità, va garantita l’assistenza sanitaria, vanno avviate riforme complessive. Il resto, lo si potrà anche dire con locuzioni dotte, ma rimane solo fuffa”.

L'allarme del cardinale Zuppi

Sol pochi giorni fa il il presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi ha fatto una visita nel carcere bolognese della Dozza insieme al garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri. Con loro hanno preso parte alla visita anche il presidente dell’Ucoii, Yassine Lafram, oltre all’assessore regionale Igor Taruffi, ia presidente della commissione Parità Federico Amico, ai consiglieri regionali Silvia Piccinini, Marco Mastacchi, Nadia Rossi, Luca Sabattini e Mirella Dal Fiume.

Carceri: in Emilia-Romagna ci sono 3.725 detenuti per 2.979 posti di capienza massima

Per Zuppi quella delle morti in carcere rappresenta "una vera e propria emergenza, evidentemente alcuni meccanismi non funzionano, la strada da seguire è quella dei percorsi alternativi, tutti gli indicatori ci dicono che funzionano, anche rispetto al tema della sicurezza, dobbiamo dare una speranza a queste persone, garantire delle opportunità da spendere poi una volta fuori”.