Spaccio in strada e in condominio, scattano arresti e sequestri

Arresti e denunce da parte della polizia per spaccio di droga, avvenuti entrambi nella giornata di ieri. A finire in manette sono stati due abituali pusher di strada del centro storico, colti sul fatto dalla mobile mentre cercavano di nascondere le sostanze attraverso la ormai nota tecnica della calamita.

In un'area verde di Capo di Lucca sono stati infatti rinvenuti 25 grammi di sostanza divisa in oltre cinquanta dosi. Qui la Mobile ha fermato un 22enne cittadino algerino, già con diversi precedenti a carico, mentre appunto stava cercando di occultare il pacchetto magnetico in un anfratto.

Stessa sorte è toccata a un 19enne cittadino tunisino, fermato ieri in via Gualdi, zona Cirenaica. Qui gli agenti hanno tolto dalla bocca del giovane diverse dosi di eroina, unitamente al sequestro di 155 euro in contanti.

E' di ieri mattina invece la segnalazione di un sospetto viavai in un condominio in zona Fossolo. Qui gli agenti hanno denunciato un 21enne cittadino peruviano, trovato in compagnia di altre persone. In diversi punti della casa sono strati trovati una sessantina di grammi di marijuana e di hashish, contenuta in alcuni barattoli, unitamente a un paio di bilancini di precisione.