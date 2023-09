Dal carcere ai domiciliari, e ritorno: l'epilogo di un arresto per rapina in centro

Dal carcere ai domiciliari e ritorno, passando per ripetute evasioni. Questa la parabola tracciata da un 24enne originario della Germania ma residente a Bologna, disoccupato, celibe, pregiudicato, accusato del reato di evasione.

Dalla ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo era sottoposto alla misura cautelare emessa dal Gip perchè accusato di aver preso parte ad una rapina messa a segno ai danni di due giovani, in pieno centro a Bologna, insieme ad un complice. Lo scorso 15 giugno era stato scarcerato e sottoposto ai domiciliari presso l’abitazione dei genitori nel quartiere Porto-Saragozza.

Il provvedimento però fin da subito non sarebbe risultato adeguato al comportamento del giovane, che - come riferiscono i militari - a più riprese non avrebbe ottemperato agli obblighi della reclusione presso il proprio domicilio.

La prima infrazione per evasione si è registrata a fine agosto. Qualche giorno dopo nuova denuncia per lo stesso reato, in quanto a seguito di un controllo da parte dei carabinieri non era presente in casa. Irreperibile anche lo scorso venerdì, salvo poi essere rintracciato poche ore dopo e tradotto infine in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.