Elefante a spasso per le strade di Imola | VIDEO

Foto e video di un elefante a zonzo per Imola riempiono i social nelle ultime ore. Tra gli occhi sbigottiti dei passanti il pachiderma è stato visto ieri al pascolo lungo il fiume e finanche sulla ciclabile, all'altezza di via Pirandello. Un pò un dejavou che ci riporta indietro di qualche anno quando una giraffa scappò dal circo, sempre ad Imola, per poi fare una brutta fine.

Anche l'elefante a spasso ieri apparterrebbe al circo che di questi giorni si trova in città. Ancora non è chiaro se il suo gironzolare per la città sia da imputarsi ad un vero 'incidente' o più una strategia per pubblicizzare gli spettacoli circensi, come fa notare l'AltraImola. Fatto sta che al di là delle diverse reazioni - tra lo spavento e lo stupore - gli animalisti sono già pronti a far sentire la loro voce. A muovere la protesta è l'ormai annosa polemica sull'utilizzo degli animali al circo.

Animali al circo

Nei giorni scorsi in una nota LAV aveva lanciato vari appuntamenti sul tema nel Bolognese: "Come fatto nei fine settimana del 9 e 10 anche il 16 e 17 marzo, nell’ambito delle Giornate Nazionali LAV, sarà possibile sostenere la nostra campagna contro lo sfruttamento degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. In varie piazze saranno allestiti i tavoli LAV, dove sarà possibile firmare la petizione con cui chiederemo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e al Parlamento, anche in attuazione degli articoli 9 e 50 della Costituzione, di procedere speditamente con l’attuazione della Legge-delega sullo spettacolo n.106 del 2022 e di porre finalmente fine a questa grande sofferenza per gli animali, anche aiutando economicamente la riconversione e il rilancio dei numeri circensi in spettacoli umani".

“Facendo eco al sondaggio DOXA BVA di settembre 2023 - prosegue la nota - per il quale già il 76% dei cittadini italiani si era detto contrario al circo che usa ancora gli animali chiediamo agli italiani di supportarci nella nostra campagna e firmare la petizione – dichiara Eleonora Panella, responsabile area animali esotici LAV - I dati parlano chiaro: la maggior parte degli italiani sono concordi sul fatto che gli spettacoli di intrattenimento pubblico con gli animali non abbiano più senso di esistere, fanno solo soffrire gli animali e non hanno alcun valore educativo. Cosa stiamo aspettando quindi? Il nostro Paese ha bisogno al più presto di una normativa nazionale che possa contrastare la condizione di sfruttamento e maltrattamento degli animali nei circhi”.

Appuntamenti animalisti nelle piazze del Bolognese

Lo scorso sabato si è svolto proprio ad Imola il primo appuntamento LAV. I prossimi incontri sul territorio sono:

BOLOGNA

- VIA INDIPENDENZA 42 A

sabato 9 e domenica 10 marzo

dalle ore 14:30 alle ore 19:00

sabato 16 marzo

dalle ore 9:00 alle ore 14:30



-VIA DEI MILLE (angolo via Indipendenza)

sabato 16 e domenica 17 marzo

dalle ore 14:30 alle ore 19:00



VILLANOVA DI CASTENASO (BO)

- CENTRO COMMERCIALE CENTRONOVA

lato parcheggio multipiano (raggiungibile anche in autobus)

sabato 16 e domenica 17 marzo

dalle ore 10:00 alle ore 19:00



-SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

(luogo da definire)

sabato 16 marzo

dalle ore 9:00 alle ore 13:00