Emilia-Romagna verso la zona arancione, Bonaccini: "Risultato di pranzi e cene durante le feste"

L'Emilia-Romagna si avvia a essere di nuovo zona arancione, almeno così ha annunciato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, questa mattina in un'intervista a Canale 5.

"Tra oggi e domani diverse Regioni diventeranno arancioni - ha detto Bonaccini - credo che anche noi, di poco". Del resto, segnala "mi dicevano gli epidemiologi della mia regione che ora abbiamo molti focolai familiari e questo è dovuto sicuramente a molti pranzi e cene durante le festività".

Del resto "sono stati abbassati i parametri", compreso il valore Rt, per la classificazione dei territori in base al rischio. "L'Rt dell'Emilia-Romagna certamente non avrebbe rischiato di farci diventare arancioni - aggiunge Bonaccini - poi ci sono anche altri parametri con cui va incrociato". In tutta Europa, rileva "ci sono situazioni anche più pesanti di quella italiana. Quindi vuol dire che la terza ondata non è esclusa. Per questo serve che i comportamenti continuino a essere i più adeguati possibili", raccomanda il presidente.

