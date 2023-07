Serie di furti allo sportello bancomat. Ancora un anziano nel mirino

La banca di via Bentini nei giorni scorsi teatro di una serie di furti ai danni di persone anziane intente ad effettuare prelievi di denaro allo sportello bancomat. L'ultimo colpo è stato messo a segno durante lo scorso weekend, ma è naufragato grazie all'appostamento dei Carabinieri che in abiti borghesi pattugliavano la zona dopo le segnalazioni dei crimini registrati nell'ultimo periodo. E' così che è stato tratto in arresto un 21enne rumeno, accusato di furto con destrezza.

E’ successo nella mattina di sabato 22 luglio, quando l’attenzione dei militari è stata richiamata da un ragazzo che indossava un cappellino da baseball e una mascherina chirurgica e che si stava allontanando dalla postazione bancomat. Inseguito a piedi dai Carabinieri, il giovane è stato fermato mentre stava salendo su un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Di fronte ai militari che si sono qualificati, il giovane, identificato in un 21enne rumeno, domiciliato a Pianoro, non ha saputo giustificare il possesso di 1.750 euro in contanti. A quel punto, i Carabinieri hanno ricostruito i fatti, scoprendo che qualche minuto prima, il giovane aveva derubato un anziano che stava effettuando un prelievo di denaro. Rintracciato nelle vicinanze, il pensionato, 83enne bolognese, dopo aver confermato la dinamica dei fatti, si è recato in caserma per sporgere denuncia.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 21enne, che nonostante fosse a Bologna è risultato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pianoro per reati analoghi, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.