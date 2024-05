Favia assolto dall’accusa di violenza sessuale. “E’ stata fatta giustizia”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

E' stato assolto dall'accusa di violenza sessuale Giovanni Favia, ex esponente del Movimento 5 stelle e ora gestore di alcuni locali a Bologna. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Bologna Roberta Malavasi, al termine del processo col rito abbreviato, che si è svolto questa mattina. L'inchiesta ha preso il via dalla denuncia di una ragazza, assistita dall'avvocato Barbara Iannuccelli, con cui Favia aveva avuto una relazione. Il fatto contestato risaliva alla notte tra il 5 e il 6 novembre 2021.

A chiedere il rinvio a giudizio dell'ex esponente M5s era stato, a gennaio, il pm Tommaso Pierini, dopo che a giugno il gip Domenico Truppa aveva ordinato l'imputazione coatta. Inizialmente il pm aveva chiesto l'archiviazione, ma la legale della donna si era opposta, così Truppa aveva ordinato l'imputazione coatta per il reato di violenza sessuale, disponendo invece l'archiviazione per le contestazioni di stalking e lesioni. Favia, assistito dall'avvocato Francesco Antonio Maisano, si è sempre difeso sostenendo di essere stato denunciato pretestuosamente dalla donna a seguito della fine della loro relazione. Poi è arrivata l'assoluzione.

Giustizia è stata fatta

"Finalmente l'innocenza di Giovanni Favia, accusato ingiustamente di un crimine odioso, è stata scritta a lettere indelebili e con la più ampia delle formule assolutorie", dice il difensore, l'avvocato Francesco Antonio Maisano. "Dopo anni di calvario giudiziario, accompagnato da una vera e propria 'macelleria mediatica' oggi è stata finalmente scritta la parola fine - prosegue - . In un tempo in cui troppo spesso di parla di 'presunzione di innocenza' senza però praticarla in concreto, mi auguro che almeno questo caso rimanga emblematico di quanto possa accadere anche ad un innocente. Al mio assistito auguro solo di riprendersi per tutto quanto ha dovuto perdere, ingiustamente, in questi anni, dalla salute alla considerazione sociale. Sarà difficile ma glielo auguro di tutto cuore". Per l'avvocata Barbara Iannuccelli, che assiste la donna che denunciò Favia, "in questo complesso e tortuoso iter giudiziario abbiamo una Procura che chiede l'archiviazione, un giudice che all'esito della nostra opposizione impone la formulazione della imputazione per violenza sessuale, ritenendo sussistenti gli elementi probatori, e un giudice che poi assolve. Siamo destabilizzati. Attendiamo le motivazioni tra 90 giorni".