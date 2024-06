Femminicidio Matteuzzi, al via l'11 novembre il processo d'appello per Padovani

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stato fissato per l'11 novembre prossimo il giudizio di appello per Giovanni Padovani, 28enne ex calciatore e modello, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio della ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, 56 anni, assassinata a colpi di martello e panchina il 23 agosto 2022 sotto casa, in via dell'Arcoveggio a Bologna. La Corte d’Assise e d’Appello bolognese ha citato l'imputato, detenuto a Reggio Emilia e difeso dall'avvocato Gabriele Bordoni, e le parti civili.

In primo grado, Padovani è stato condannato il 12 febbraio all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. La perizia psichiatrica svolta nel corso del processo lo ha dichiarato capace di intendere e di volere. Un tema, quello l'infermità mentale, che la difesa presumibilmente porrà di nuovo all'attenzione dei giudici appello.