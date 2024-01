Dopo Fleximan, a Calderara di Reno arriva ‘Dossoman’

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non solo Fleximan. A Calderara di Reno, alle porte di Bologna, è apparso Dossoman: si tratta di un emulatore dell’uomo che sta abbattendo diversi autovelox in Veneto, solo che in questo caso ad essere divelti sono stati alcuni moduli di un dosso artificiale installato in via Rizzola Levante.

La denuncia arriva direttamente da Giampiero Falzone, sindaco di Calderara: “Si osanna Fleximan come fosse un eroe. Aumentano i casi di emulazione in Italia, anche per i dossi, e si osannano questi individui come se avessero fatto l’impresa dell’anno” è lo sfogo del primo cittadino su Facebook.

“Non si tratta di eroi – continua Falzone – ma di vandali che compiono reati, seri, di danneggiamento. Scusate il tono, ma quando ci vuole ci vuole. L’imbecille di turno di Dossoman – o Imbecilleman, per essere giusti – lo abbiamo anche a Calderara, visto quanto fatto in via Rizzola Levante. Spero non abbia figli, perché non voglio immaginare che esempio educativo possa essere. I dossi sono stati installati, lo ripeto, su richiesta dei cittadini delle vie interessate e dopo assemblee pubbliche”.

“All’emulatore Dossoman dico che sono stati avvisati i Carabinieri e che da parte nostra ripristineremo tutto. Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri, Fleximan – e adesso Dossoman – rubano vite”. E in questo, non c’è davvero nulla di eroico.