Quattro cuoche e sapori del mondo: ecco il food truck multietnico di Altre Terre | VIDEO

Taglio del nastro in Bolognina per il progetto di gastronomia inclusiva di MondoDonna Onlus

È partito stamattina dalla Bolognina il viaggio del food truck di Altre Terre, il progetto di MondoDonna Onlus che porta quattro donne provenienti da tre Paesi diversi – Nigeria, Serbia e Giordania – a cucinare in giro per la città.



Le cuoche di Altre Terre Sladjana Zaric, Bunmi Oresanya, Eman Sulaiman ed Ezinne Aki anni fa hanno portato con sé in Italia le loro ricette tipiche e oggi, grazie al progetto di MondoDonna Onlus e al supporto dello chef Alberto di Pasqua, le hanno interpretate in versione street e alla guida del food truck Altre Terre, hanno intrapreso una nuova strada.



Dopo la presentazione, il food truck si sposterà verso lo spazio DumBO di via Casarini 19, di fronte alla nuova aula studio popup della Biblioteca Jorge Luis Borges, dove a pranzo e nei giorni seguenti studenti, studentesse e foodie bolognesi potranno gustare i falafel, i cevapcici, le vegetable pies e tutte le altre specialità delle "cucine del mondo" di Altre Terre. Poi sui social e sul sito si troveranno tutte le tappe del food truck più multietnico della città.