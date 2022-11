Studenti in corteo contro lo sgombero | FOTONOTIZIA

Dopo le operazioni di sgombero all'edificio occupato di via Oberdan, gli attivisti radunati in piazza San Martino. Da qui, intorno alle 19, armati di striscioni e fumogeni hanno tentato di far partire un corteo, direzione centro città. Sul posto le forze dell'ordine impiegate massicciamente hanno cercato di contenere i manifestanti. Alla fine il serpentone, con circa 300 persone, è riuscito a partire e riversarsi sui viali. A seguire hanno puntato verso via Zamboni, entrando nella Facoltà di Lettere al civico 38

Lo sgombero culminato in scontri con la polizia

Lo sgombero dell'edificio in via Oberdan stamattina, quando le forze dell'ordine sono arrivate sotto il palazzo del centro storico.

Intanto sono scesi i tre occupanti che da stamattina si erano rifugiati sul tetto. Dopo un lungo fronteggiamento tra manifestanti e agenti, con qualche momento di tensione senza particolari conseguenze, gli attivisti del Cua hanno ottenuto che le persone sul tetto potessero scendere insieme ad un'avvocata e ricongiungersi (tra gli applausi e i cori) con il presidio in strada. Di nuovo qualche tensione quando alcuni manifestanti hanno spostato in strada le reti metalliche di un cantiere vicino, poi i manifestanti sono partiti in corteo verso la zona universitaria. Altri cassonetti vengono ribaltati in strada durante il corteo

L'immobile Unibo occupato

L'immobile, denominato 'Casa Felicini Giovannini', è stato donato all'Università di Bologna dall'ex proprietaria, Paola Giovannini, che nel testamento ha anche donato integralmente sette dipinti alla Pinacoteca di Bologna.

Nel 2009, anno di successione, la Soprintendenza ha notificato all'Alma Mater la presenza di un vincolo storico artistico, come si legge dalla scheda dell'immobile e dalla visura catastale.

Si tratta di un'abitazione del XV secolo con ingresso da via Guglielmo Oberdan 16, posta al piano nobile-primo di un edificio a tre piani fuori terra oltre seminterrato, composta da camera da letto, tre salette, un soggiorno, un salone, una stanza adibita a studio, due bagni e ulteriori tre servizi igienici di minori dimensioni, cucina, ripostiglio e una cantina al piano interrato, ed autorimessa pertinenziale con ingresso da via San Nicolò 3/c, collegata all’appartamento padronale con una scala interna.