Francesco Lorusso, fiori e corteo: Bologna non scorda lo studente ucciso

Sono passati 45 anni da quando il giovane studente Francesco Lorusso fu ucciso a Bologna. Era l'11 marzo 1977 quando perse la vita in via Mascarella, ucciso durante una manifestazione. La sua morte aprì una stagione di scontri a Bologna, tra i più violenti dal dopoguerra.

"Una ferita che ricordiamo ogni anno, oggi", così il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che oggi, in occasione dell'anniversario della scomparsa, ha deposto un mazzo di fiori bianchi sulla tomba di Lorusso alla Certosa.

In ricordo dello studente uccsiso varie iniziative in programma oggi in città. In via Mascarella l'iniziativa in memoria promessa da Vag61, alla quale è seguito l'omaggio della vicesindaca Emily Clancy che ha deposto un fiore sulla lapide commemorativa.

In piazza Verdi, nel pomeriggio, un corteo "Nella memoria l'esempio, nella lotta la pratica" in ricordo di Francesco, promosso da Cua, Scuole in lotta e Split (Spazio per liberare il tempo).